「全写真最強クラス」人気TikToker、美腹筋＆美脚際立つ圧巻スタイルに反響！ 「超ヤバすぎ」「美しい」
「全写真最強クラス」人気TikToker、美腹筋＆美脚際立つ圧巻スタイルに反響！ 「超ヤバすぎ」「美しい」
人気TikTokerのすみぽんさんは8月15日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを披露しました。
【写真】すみぽん、美腹筋＆美脚際立つ圧巻スタイル！
「大人のすみぽんもめちゃいい！！！」すみぽんさんは絵文字を添えて、6枚の写真を載せています。公開された写真は、ショート丈のトップスにショートパンツを合わせたコーディネートを着用した全身ショット。鍛えられた美しい腹筋や美脚があらわになったクールな姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「最近はかわいいよりCOOL！！」「美しいです」「可愛いし大人っぽさもあってめちゃくちゃ素敵！」「可愛いすぎる！！」「最近かっこいいすみぽん多くて」「大人のすみぽんもめちゃいい！！！」「超ヤバすぎ」「全写真最強クラス！」「なんだかすっっっごいカッコいいです」と称賛の声が多数寄せられています。
「関西コレクション2025」に出演！7日の投稿で「関西コレクション2025」に出演したことを報告しているすみぽんさん。今回投稿された衣装は同イベントのステージで披露した衣装のようで、7日の投稿ではバックステージで撮影したクールな写真も見ることができます。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
外部サイト