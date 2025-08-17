TKO木下隆行、タイへの移住発表 決断の理由明かす「昔から考えていた夢」
【モデルプレス＝2025/08/17】お笑いコンビ・TKOの木下隆行が8月17日、グループのYouTubeチャンネルを更新。タイに移住することを報告した。
【写真】TKO木下、タイ移住の理由
冒頭には、木下が「私、TKO木下は海外移住します」と報告。相方の木本武宏は「企画とかじゃなく、本当に向こうに住んで活動するという」と補足すると、木下は「はい。場所はタイです。バンコクに移住することが決定しました」と伝え、時期は9月を予定していると明かした。
2024年8月まで行っていたTKOコントライブ 47都道府県ツアー「周るTKO」を終え、今後について考える中で「昔から考えていた、夢でした海外移住。海外でなにかできないかなというのがずっとありました」と海外進出に憧れていたことを告白。「このまま日本でTKOでというのも、もちろん全然嫌な話でもないんですけれども、考えていました海外で挑戦せずに終わる人生なのかな？っていうのはうっすらあった」とし、相方に相談したそう。
2人で行くという考えもあったが、それぞれの事情があるため叶わず、木本から「『頑張っておいで』という言葉をいただきました」と語った木下。タイを選んだ理由については「もちろん応援してくれる方もいるのでタイという場所を選びましたし、可能性も感じましたし面白い国だと思った」と説明した。
最後には、「50代でしかできない。今日が1番若いからチャレンジしてみます。挑戦してみます」と力強く語り「ぜひとも応援してくださると嬉しいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TKO木下、タイ移住の理由
◆TKO木下、タイに移住へ
冒頭には、木下が「私、TKO木下は海外移住します」と報告。相方の木本武宏は「企画とかじゃなく、本当に向こうに住んで活動するという」と補足すると、木下は「はい。場所はタイです。バンコクに移住することが決定しました」と伝え、時期は9月を予定していると明かした。
2人で行くという考えもあったが、それぞれの事情があるため叶わず、木本から「『頑張っておいで』という言葉をいただきました」と語った木下。タイを選んだ理由については「もちろん応援してくれる方もいるのでタイという場所を選びましたし、可能性も感じましたし面白い国だと思った」と説明した。
最後には、「50代でしかできない。今日が1番若いからチャレンジしてみます。挑戦してみます」と力強く語り「ぜひとも応援してくださると嬉しいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】