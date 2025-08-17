＜単身赴任はNO！＞子どもは高校生と小学生「家族バラバラになるなら仕事辞めて！」ってアリ？ナシ？
旦那さんの仕事によっては、遠くへ異動することもあるでしょう。そうなると家族みんなで引っ越すか、旦那さんが単身赴任するかのどちらかになりそうですね。ママスタコミュニティのあるママは旦那さんの単身赴任が決まり、不安を抱えているようです。
『旦那が異動になります。単身赴任は一度経験しているのですが、そのとき私は強い不安を抱き、子どもたちも情緒不安定になったトラウマがあります。もう単身赴任はしてほしくないですし、仕事を辞めてほしいとさえ思っています。子どもは高1、小5、小3なので、転校は無理ですよね。私が弱いのは承知なのですが、しっかりできません』
前回の単身赴任よりも気楽に考えてもいいのでは？
『もう子どもは大きいし、前回とは違うでしょ。慣れたら気楽だと思うよ』
『うちは2回目の単身赴任が始まったところ。子どもたちが大きくなった分、ある意味楽になった部分もある』
『投稿者さんみたいな人は結構いる。でも実際単身赴任になったら、みんな楽でいいと言っている』
以前旦那さんが単身赴任をしたとき、子どもは今よりも手がかかる時期だったのかもしれません。投稿者さんは子育てや家事、仕事と大変だったのでしょう。でも今は子どもが高校生や小学生になっています。前回よりも手がかからないでしょうから、子育てに関する不安は軽減されるかもしれません。また旦那さんが家にいないので、夕ご飯の「手抜き」ができるとも考えられます。単身赴任をもう少しポジテイブに考えてもよいのではないでしょうか。
いずれにせよ、投稿者さんの覚悟は必要
『自信があろうがなかろうが、不安だろうが寂しかろうが、覚悟を決めてやるしかない。旦那についていく気持ちがないなら腹を括らないと』
転勤についていけないなら、投稿者さんと子どもは家に残ることになります。旦那さんのいない環境は不安でしょうが、日々の生活は続きますよね。弱音を吐くのは仕方ないですが、子どもと4人で生活する覚悟を決める必要がありそうです。
『子どもが3人いるのに仕事を辞めてほしいなら、投稿者さんが旦那の分稼ぐしかないのでは？』
旦那さんに仕事を辞めてもらうなら、その分収入が減ってしまいます。旦那さんが転職したとしても、転職先によっては生活がままならなくなる可能性があるので、投稿者さんの収入を上げるなどの対策が求められそうです。
旦那さんとしっかり話そう
『旦那と相談した方がいい。貯蓄や収入、生活費、教育費を全部計算して、投稿者さんが仕事を辞めて家族みんなで旦那について行く場合と、単身赴任してもらう場合の2パターンで家計のシミュレーションをする。旦那の希望や投稿者さんの希望を話して、そこから妥協案を考えるしかないんじゃない？ 投稿者さんがひとりで考えても答えなんて出ないだろうし悶々とするだけだよ』
投稿者さんは旦那さんの異動の話を聞いて、ショックを受け、不安でいっぱいになってしまったのでしょう。その気持ちを1人で抱えているのかもしれませんが、それでは何の解決にもなりませんよね。まずは投稿者さんの気持ちを旦那さんに話すことが大切になりそうです。その上で、お金のことや子どものことをどうするのか具体的に考えていく必要がありますよね。旦那さんも好んで単身赴任をするわけではないでしょうから、投稿者さんと一緒に真剣に考えてくれるのではないでしょうか。経済面での不安だけではなく、子どもの心のケア、そして投稿者さんと旦那さんの気持ちを大切にしつつ、夫婦で話し合いができるとよさそうです。