ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」（読み：ザ レヴォ）が、10月4日より放送されるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ／日本テレビ系）のオープニングテーマに決定した。

『僕のヒーローアカデミア』は、『週刊少年ジャンプ』で10年にわたって連載され、昨年8月に完結を迎えた堀越耕平によるコミック作品。TVアニメシリーズは2016年の第1期から通算8シリーズが放送／配信され、今作が最終章となる。

ポルノグラフィティは、「THE DAY」にて2016年放送の同アニメ第1期のオープニングテーマを担当。約9年ぶりに、最終章において「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた新曲「THE REVO」が起用された。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、“脳内の革命”がテーマの歌詞となっている。

さらに、同楽曲が11月19日にパッケージリリースされることも決定。アニメの初回放送日には先行配信される予定だ。本情報とあわせて、同楽曲の一部が使用されたアニメの本PVも公開されている。

・ポルノグラフィティ コメント

アニメ第1期OPより約9年、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマも担当させていただくことになりました。不可能を可能に変えるために頑張るキャラクターたち、そして見ている皆さんの背中も押せるような楽曲となれば嬉しく思います。

