元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が17日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。子供の頃の“おやつ代”を巡り、お笑いコンビ「かまいたち」から突っ込まれる場面があった。

この日の番組では東京・幡ケ谷の駄菓子店を訪問。一茂は大好きだった「みつあんず」を見つけ「あっ！あった!!まだあった！」と大興奮。さらに「あんずボー」も頬張り、「最高」と満足顔だ。

みつあんずを買い込み、さらに紋次郎いかとよっちゃん丸を「4本ずつ下さい」と大量注文する一茂に、濱家隆一は「子供の頃からそうやったんでしょうね。100円気にしながら買い物してました？」と質問。

一茂は「俺も遠足の時はお菓子の予算が多分250円って決まってたんでそれは守りました」としつつ、普段は「もちろん気にしないです。するわけないじゃん」と即答した。

「100円握りしめて迷ってたっていうあるあるはないんですね」と聞く濱家に「ない」と言い切り、「好きな物を好きなだけ買ってた？」「友達におごってた？」の質問に「もちろん」と真顔で返答。山内健司から「ボンボン」とツッコミを入れられていた。