『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマは1期以来のポルノグラフィティに決定 デクvs死柄木の最終決戦のシーン満載本PVも公開に
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の第8期となる最終章『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（10月4日スタート 毎週土曜 後5：30）のオープニングテーマが、1期以来となるポルノグラフィティによる「THE REVO」に決定した。楽曲の一部を聴くことができ、FINAL SEASONで描かれるデクvs死柄木弔の最終決戦のシーンをふんだんに盛り込んだ本PVも17日、公開された。
【場面カット】かっけぇ…！血だらけで笑みを見せるデク
ポルノグラフィティは「アニメ第1期OPより約9年、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマも担当させていただくことになりました。不可能を可能に変えるために頑張るキャラクターたち、そして見ている皆さんの背中も押せるような楽曲となれうれ嬉しく思います」とメッセージを寄せた。その言葉のとおり、ポルノグラフィティが手がけた「ヒロアカ」第1期（2016年放送）OPテーマ「THE DAY」はファン・視聴者をおおいに盛り上げ、今なお「ヒロアカ」テーマ曲の中で代表的な1曲として浸透している。
あれから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるような」という思いが込められた「THE REVO」。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディーと、“脳内の革命”という印象的なテーマの歌詞となっており、その全ぼうに期待が集まる。
そのOPテーマ「THE REVO」の一部が聴くことができ、FINAL SEASON本編の中から、主人公・緑谷出久“デク”と、破壊の権化となった史上最凶の敵＜ヴィラン＞死柄木弔との最終決戦のバトルシーンがふんだんに盛り込まれた本PVも公開された。全てを破壊しようとする死柄木に対し、かつて彼の中に“泣いている少年＝幼い頃の死柄木”を見たデクは、死闘で相対する中でも彼の心を救おうとする。自らがどんなに傷つこうと、他者のために戦う“ヒーロー”デクと、その姿を見て応援する人々の声。壮絶なバトルシーンと胸が昂るドラマが融合したアニメFINAL SEASONへの期待感を倍増させる映像に仕上がっている。
ポルノグラフィティは「アニメ第1期OPより約9年、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマも担当させていただくことになりました。不可能を可能に変えるために頑張るキャラクターたち、そして見ている皆さんの背中も押せるような楽曲となれうれ嬉しく思います」とメッセージを寄せた。その言葉のとおり、ポルノグラフィティが手がけた「ヒロアカ」第1期（2016年放送）OPテーマ「THE DAY」はファン・視聴者をおおいに盛り上げ、今なお「ヒロアカ」テーマ曲の中で代表的な1曲として浸透している。
あれから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるような」という思いが込められた「THE REVO」。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディーと、“脳内の革命”という印象的なテーマの歌詞となっており、その全ぼうに期待が集まる。
そのOPテーマ「THE REVO」の一部が聴くことができ、FINAL SEASON本編の中から、主人公・緑谷出久“デク”と、破壊の権化となった史上最凶の敵＜ヴィラン＞死柄木弔との最終決戦のバトルシーンがふんだんに盛り込まれた本PVも公開された。全てを破壊しようとする死柄木に対し、かつて彼の中に“泣いている少年＝幼い頃の死柄木”を見たデクは、死闘で相対する中でも彼の心を救おうとする。自らがどんなに傷つこうと、他者のために戦う“ヒーロー”デクと、その姿を見て応援する人々の声。壮絶なバトルシーンと胸が昂るドラマが融合したアニメFINAL SEASONへの期待感を倍増させる映像に仕上がっている。