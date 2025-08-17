久保選手×人気SUV「GLC」2ショットに「カッコイイ！」の声多数

現在レアル・ソシエダに所属するサッカー日本代表MFの久保建英選手が、2025年7月17日自身のインスグラムを更新。

メルセデス・ベンツ「GLC」をバックにした2ショット写真を公開しました。

サッカー日本代表MFの久保建英選手が乗る高級SUVとは？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「久保建英」×「高級SUV」の画像を見る！

久保選手は、神奈川県川崎市出身のプロサッカー選手。2016年に、15歳という若さでFC東京U-23にてJリーグデビュー。Jリーグ最年少出場記録を更新しました。2017年にはFC東京とプロ契約を結んでいます。

2019年にはレアル・マドリードへ移籍するなど、スペインでのキャリアを確立し、2022年からはレアル・ソシエダに所属。

サッカー界でのさらなる活躍を期待される若手選手として注目されています。

そんな久保選手は現在24歳となり、今回の投稿では「今年も日本のオフはGLCをお借りしました！」と投稿。

写真は、白いボディのGLCをバックに、久保選手は黒いジャケットとパンツ姿でクールに決めた1枚がアップされています。

GLCといえば、メルセデス・ベンツのベストセラーモデルである「Cクラス」と同等の安全・快適装備を備え、高いアイポイントや低い重心による乗用車ライクな乗り心地を実現したSUVで、2016年に登場しました。

現行モデルは2023年に日本でも販売がスタートした2代目。外観は伸びやかで美しさとスポーティさを併せ持つデザインを取り入れ、内装ではリアルウッドトリムやカーボンファイバートリムを採用した質感の高いインテリアを採用。

なお、新車の車両価格は日本の公式サイトでは819万円からと案内されています。

久保選手の投稿を見たユーザーからは、「かっこよすぎです〜！」「久保選手めっちゃカッコイイ」「かっこよすぎる、、、」「ほんとにほんとに久保選手大好きです 日本のオフ、ゆっくり休んでくださいね」など称賛の声や労う声なども寄せられていました。