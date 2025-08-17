「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）

１点及ばず、１９９２年以来の夏８強を逃した。４番・佐藤仁内野手（３年）は１８１センチ、９５キロの大きな体をかがめて号泣。「まだみんなと野球をしたかった。気持ちが込み上げて涙が止まらない。すみません」と、何度も頰を拭った。

三回に先制適時打を放った。「４番として絶対に走者を返さなければいけない。食らいついていった。チームのために泥くさく打点を挙げることができた」と振り返った。しかし、ほかの３打席はすべて空振り三振。３年間の成長について「振る力は成長したが、ボール球を見極められず手を出してしまった」と反省した。

神奈川県出身だが、両親の意向で福岡県北九州市に転居し、個性を生かす教育方針の「北九州子どもの村小・中学」で学んだ。「日本語や話す力を重視する選択授業を受けた」と、表現力を養ったという。音楽家の父・五魚（ごう）さんの影響でピアノと読書を趣味にしている。村上春樹作品などを好む文化的な面と並行してボーイズリーグで野球にも打ち込み、高校は一般受験で入学。「監督は見捨てずに辛抱強く使ってくれて、感謝している。そのお陰で今がある」と、４番として使ってくれた西村慎太郎監督に感謝した。「人間力を成長させてもらった。相手を思う野球が身についた」と３年間を振り返った。

西村監督は佐藤を「明るくて前向きで、彼の良さだと思う」とねぎらった。