今回の『0円食堂』は、横山と松島が避暑地・軽井沢へ！

軽井沢は「夏を乗り切るために行きたい」と思う避暑地ランキングでは、堂々の1位！

涼しさを求め300万人の観光客が訪れる人気観光地！

そんな避暑地にある直売所『軽井沢発地市庭』で0円食材探しのヒント探し！

しかし…「野菜ほとんどないですよ！大丈夫？」

というのもロケ2時間前の午前9時の開店前。平日にも関わらず130人の大行列が！

お目当てはトウモロコシやレタスなど軽井沢の朝採れ野菜。開店からわずか30分で即完売。

その秘密が「霧下野菜」。軽井沢は約1000mと標高が高く、寒暖差が大きいため年間を通じて霧が発生しやすい。その霧のおかげで野菜が乾燥しにくくなり、野菜に甘みが！

さらに、かんぴょうの原料となる巨大なユウガオも！「うちの愛犬くらい」

その他、豆腐・麺・お肉などもチェックし、店の前の周辺案内看板でも、くまなく情報収集。

2人が看板を見ていると、なんと羽鳥アナが登場。

ここからは今年の『24時間テレビ』のチャリティーランナー横山と総合司会・羽鳥、そして松島の2手に分かれて0円食材探し。

しかし…「すみません、横山さん。またキッチンカーが動かなくなってしまって。レンタカーで」

0円食堂、波乱のスタート、一体どうなる？

横山と羽鳥がやってきたのは、「白ほたる豆腐店」

店主の森さんは、東京でweb制作の仕事をしていたが、スローライフに憧れ18年前に軽井沢に移住。

そこで出会ったのが豆腐作り。原料は農薬不使用の自家製大豆。

それを使ってカフェでは、豆花や豆乳などのヘルシースイーツが大人気！

しかし、この日は定休日で人がいない…

なので、作戦変更！地図で見つけたお店に行くことに。目指すのは、「中沢工房ヤギさんの家」

東京の新聞社に37年間勤めていた中沢さん。

取材先で出会ったヤギのミルクで作るシフォンケーキの味に感動し、定年後、軽井沢に移住して、ヤギを2頭飼育。

毎朝、自ら乳搾りを行い、ミルクでシフォンケーキを作っている。

またミルクからチーズも作っており、どうしても処分せざるを得ないものが出てしまうという。

ということで、廃棄する分をいただくことに。「ヤギのチーズ、ゲットー！」

その頃、松島は、車で移動しながら大好きなブドウを探していた。

すると、「あれ？ブドウ？これブドウの木？」早速降りてみるが…「キウイじゃない！？」

実はキウイ、ブドウと同じで日当たりや風通しを良くし、収穫しやすくするために棚で栽培される。

すると、「NUKAJI WINE VILLAGE」と書かれた看板を発見。早速向かってみることに。

ヌカジワインハウスは、社長の池田さんが余生を楽しむために始めたワイナリーで、ブドウの栽培はもちろん、新作ワインの試飲会など完全紹介制のワイン通が集まるスポット！

奥様が、朝採りのブルーベリーを持ってきてくださったが、廃棄するものではないため、いただくことができず。

一方、横山と羽鳥は直売所にも野菜を出しているという農家さんを発見。

彩花さんのご主人・市村忠大さんは100年続く農家の4代目。

東京ドームと2.6個分の畑でキャベツやレタスなど10種類を栽培しており、6年前に嫁いだ彩花さんもご主人の作った野菜でお惣菜を作り、直売所で販売している。

廃棄するものはあったが、先ほど捨ててしまったという。

しかし、旦那さんに聞いてみたところ、直売所でも売っていた立派なトウモロコシが廃棄になるとのこと。早朝4時から収穫するトウモロコシは、「軽井沢生スイートコーン」と呼ばれ1本360円で売られている人気商品！生で食べてみると…「めっちゃジューシー」「甘い！甘い！」

さらに、柔らかくなってしまったトマトがあるとのことで、こちらもいただくことに。

その頃、松島は…直売所で見つけた生うどんを作っている古越製麺所に。

創業71年の老舗・古越製麺所のこだわりは、浅間山から流れ込む湧き水。

製麺の際に湧き水を入れる事で、コシが出てスープによく絡む麺に。

また、うどんだけでなく冷やし中華や焼きそば、ラーメンなど50種類以上の麺を作っている。

麺を機械で切る際、最初に切られる短い麺は商品にならないため捨ててしまうという。さらに、道の駅で見つけたうどんも販売期限が切れたものがあり、廃棄に。

ということで、古越製麺所では、販売期限の過ぎたうどんとそばの切れ端をいただいた。

一方、横山は、捨てちゃうお肉を探して、軽井沢に店を構えて88年の佐藤肉店に。

牛、豚、鶏など様々なブランド肉を取り扱い、軽井沢のホテルやレストラン、さらに、別荘族お気に入りの店として知られている。

ここでは、ブランド牛・信州プレミアム牛肉の希少部位・ザブトンの一部が廃棄になるという。

脂が多く、従業員の方も食べないということで、いただくことに。

0円でいただいた捨てちゃう信州牛のザブトンだが、商品だった場合の価格はなんと3万円越え！

長野県・軽井沢町周辺で集めた、捨てちゃうところいろいろで作った料理は…

軽井沢っぽい、オシャレなコース料理。

スープは、トウモロコシの実をミキサーにかけ、氷で冷やした「0円冷製コーンスープ」

前菜は、細かく切ったうどんをお米に見立て、そばで作った衣で揚げた「0円ライスコロッケ風」

メインは、贅沢に信州プレミアム牛肉と野菜を煮込んだ「0円ビーフストロガノフ風」

出来上がったら、0円食材を分けてくださったみなさんといただく。

まずは前菜、松島が作った「0円ライスコロッケ風」

「トマトの酸味がきいておいしいっすねー！」「ヤギのチーズが全然さっぱりしてて」

トマトが苦手な羽鳥も…「大丈夫！甘い！うわ、トマト甘いね！」

続いてはスープ、「0円冷製コーンスープ」から。

「冷製にすることによってサラッと入っていきますね」「甘さが増します」

最後はメイン料理、横山が作った「0円ビーフストロガノフ風」

「うんめっ！柔らかっ！」「肉の旨みがちゃんと出てますね」

うどんライスとの相性は…？「うどんライスとも合います」「めちゃくちゃ合う、このトウモロコシの甘さが」ご協力いただいた軽井沢町の皆さん、ありがとうございました！