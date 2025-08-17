「ブルアカ」の新ストーリー「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編が開幕！メインはアリウス！ デカグラマトン編と並行して新章が開始
Vol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第1章「見えない私たちの境界線」
Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新ストーリーとなるVol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第1章「見えない私たちの境界線」を9月17日11時に実装する。
しばらく更新が止まっていた「ブルアカ」のメインストーリーに関する新情報が公開された。作中ではメインストーリーEX「デカグラマトン編」が進行しているが、これに並行する形で新たなメインストーリーが展開される。公開されたビジュアルにはハーモニカを吹くキャラクターが描かれており、どうやらVol.6は「アリウススクワッド」にフォーカスが当たるようだ。
こちらの実装は本日8月17日より1カ月後の9月17日11時となる。なお、実装から3日後の9月20日にはイベント「ブルアカらいぶ！みに♪ ～京都出張編～」が控えている。
ストーリーの実装に合わせてガイドミッションが実施される
【#京まふ2025】- ブルーアーカイブ公式 (@Blue_ArchiveJP) July 20, 2025
9/20(土)の京まふステージに
「ブルアカらいぶ！みに♪ ～京都出張編～」での出展が決定です！
会場観覧に関する詳しい情報は京まふ2025公式サイトをご確認ください！
▼詳細はこちらhttps://t.co/vNvNtsJIp8
※会場での観覧には入場券(有料)と事前の抽選応募が必要です… pic.twitter.com/jKEhYlMINO
