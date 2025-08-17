【ブルアカらいぶ！みに♪ ～りとらい～】 8月17日19時～ 放送

Vol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第1章「見えない私たちの境界線」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新ストーリーとなるVol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第1章「見えない私たちの境界線」を9月17日11時に実装する。

しばらく更新が止まっていた「ブルアカ」のメインストーリーに関する新情報が公開された。作中ではメインストーリーEX「デカグラマトン編」が進行しているが、これに並行する形で新たなメインストーリーが展開される。公開されたビジュアルにはハーモニカを吹くキャラクターが描かれており、どうやらVol.6は「アリウススクワッド」にフォーカスが当たるようだ。

こちらの実装は本日8月17日より1カ月後の9月17日11時となる。なお、実装から3日後の9月20日にはイベント「ブルアカらいぶ！みに♪ ～京都出張編～」が控えている。

ストーリーの実装に合わせてガイドミッションが実施される

