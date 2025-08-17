ÃçÎÉ¤·½÷»Ò2¿Í¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²ñ¤ò¿·Àß¡£Éô¼¼¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¡Ä¡¿¤æ¤ë¥³¥ï¡ª¢
¡Ø¤æ¤ë¥³¥ï¡ª ÌµÅ¨¤ÎJK¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¯¤ë¡Ù¡ÊÃ«Èø¶ä¡§¸¶ºî¡¢¤ß¤«¤ó¤Ð¤³¡§Ì¡²è¡¢¤·¤é¤Ó¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤æ¤ë¥³¥ï¡ª ÌµÅ¨¤ÎJK¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¯¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÉô³è¤ÇÀÄ½Õ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤é¡©¡×¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºÇ¶¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ºù°æÍüº»¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¤ê¤µ¡Ë¤Ï¡¢°ËâÅªÆ¬Ç¾¤ò»ý¤ÄÈþ¿Í¡¦³ýÌî½Û¡Ê¤«¤ä¤Î¤¸¤å¤ó¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²ñ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢ÇÑÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦Íüº»¤È½Û¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë´í¸±¤ÊÃË¤¿¤Á¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ë¡½¡½¡£¥Ò¥È¥³¥ï¡¢¼ö¤¤¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª ¥Û¥é¡¼¤ÇÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡Ø¤æ¤ë¥³¥ï¡ª ÌµÅ¨¤ÎJK¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¯¤ë¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·2´¬¤Ï8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤æ¤ë¥³¥ï¡ª ÌµÅ¨¤ÎJK¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¯¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÉô³è¤ÇÀÄ½Õ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤é¡©¡×¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºÇ¶¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ºù°æÍüº»¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¤ê¤µ¡Ë¤Ï¡¢°ËâÅªÆ¬Ç¾¤ò»ý¤ÄÈþ¿Í¡¦³ýÌî½Û¡Ê¤«¤ä¤Î¤¸¤å¤ó¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²ñ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢ÇÑÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦Íüº»¤È½Û¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë´í¸±¤ÊÃË¤¿¤Á¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ë¡½¡½¡£¥Ò¥È¥³¥ï¡¢¼ö¤¤¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª ¥Û¥é¡¼¤ÇÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡Ø¤æ¤ë¥³¥ï¡ª ÌµÅ¨¤ÎJK¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¯¤ë¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·2´¬¤Ï8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¡ª