チリ人美女レスラーが人気者のベテランレスラーを巻き添えに“お茶目ショット”を公開。同僚やファンの爆笑を誘っている。

【画像】美女レスラー、イケおじ人気者と“小悪魔コス”2ショット

WWE女子スーパースターのステファニー・バッケルが15日、自身のインスタグラムを更新。自身の代名詞となっている“悪魔のツノ”コスチュームを、同じWWEのスーパースター、CMパンクとともに着用するお茶目な自撮り2ショットを公開した。

日本時間8月3日に開催された夏の祭典「サマー・スラム」での大復活劇も記憶に新しいパンクと、同9月1日に開催されるプレミアムライブイベント「クラッシュ・イン・パリ」にて王座挑戦権を行使するバッケル。バッケルは「あなたは素晴らしい！」というキャプションとともに、悪魔のツノを頭につけて決めポーズをとる2ショットに満足げの様子だった。

投稿には他にも、カナダ・ケベックやモントリオール、ロサンゼルスなど、各地で開催されたWWE興行の裏側やオフショットが大量にアップされ、2人の写真には同僚のリア・リプリーやチェルシー・グリーンなどもリアクション。ファンからは「2人ともかわいい！」「インスタで2人のこんな写真を見ることになるとは！笑」「ツノをつけたことで彼の見た目はさらに良くなったね！」などとコメントされていた。

昨年9月にWWEに入団しまもなく1年。同僚レスラーとの絡みはもちろん、 9月1日に控えた“大一番”に向け、ファンの期待はますます高まるばかりだ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved