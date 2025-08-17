TKO¡¦ÌÚËÜ¡¡ÁêÊý¡¦ÌÚ²¼¤Î¥¿¥¤°Ü½»¡È¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤ì¤¬À¨¤¤¡£²¿¤«¤¢¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚËÜÉð¹¨¡Ê54¡Ë¤¬¡¢17Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¡Ö»äTKOÌÚ²¼¤Ï¡¢³¤³°°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤â¥¿¥¤¤ØÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖTKO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÌÚ²¼¤¬¸þ¤³¤¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ1¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌóÂ«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡53ºÐ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò·è¤á·è¤á¤¿ÌÚ²¼¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¡¢k¤ó¤¢¤ó¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¡¢ÌÚËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£