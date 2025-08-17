「股で来るんだろうな、江坂はって」ファジ岩渕弘人が２戦連発！ 元日本代表FWが好連係に感嘆「共通意識であったような感じ」
ファジアーノ岡山は８月17日、J１第26節で柏レイソルとホームで対戦している。
開始４分、岡山がさっそく先手を取る。ハイプレスで相手からボールを奪った流れから、江坂任が対面の相手の股を抜くラストパス。これを受けた岩渕弘人が左足シュートを流し込んだ。岩渕は２戦連発で今季３点目をマークした。
試合を中継する『DAZN』で解説を務める元日本代表FWの李忠成氏が、得点シーンを次のように振り返る。
「驚いてないですね、岩渕選手も。股で来るんだろうな、江坂はっていうのが、共通意識であったような感じですね」
相手の意表を突く絶妙のアシストから、ゴールをこじ開けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】江坂の絶妙アシスト→岩渕が仕留める！
