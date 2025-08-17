古民具と並べながら妖怪を紹介する企画展＝１７日、川崎市立日本民家園

古民家や古民具にまつわる妖怪を紹介する企画展が、川崎市立日本民家園（同市多摩区）で開かれている。妖怪が伝わる地域の暮らしに思いを寄せながら、猛暑の中で涼しさを感じられる絶好の機会となっている。３１日まで。

日本を代表する民俗学者・柳田國男（１８７５〜１９６２年）の生誕１５０年とともに、同区内の墓地に眠っている縁から、「妖怪ｄｅ古民具」と銘打ち開催。取り上げた妖怪は柳田の代表的な著作「妖怪談義」などに登場する１２種で、同園所蔵の妖怪にちなんだ古民具と並んで紹介している。

取り上げている妖怪は実体がなく、音や触覚で存在を感じるものが多い。「ザシキワラシ」は家に住み着くことで富をもたらす子どもの姿をした妖怪と言われるが、実は音や声、気配で感じる妖怪という。岩手から園内に移築された古民家には逸話が残っている。

妖怪が伝承される背景にはそれぞれの地域の暮らしがある。学芸員の北澤楓花さんは「民具が使われている場所だったり、妖怪が現れるような民家だったりのことを想像しながら見てほしい」と話している。

２３日午前１０時半から、学芸員による子ども向け解説が行われる。開園は午前９時半〜午後５時で、１８、２５日は休園。入園料は一般５５０円、高校・大学生・６５歳以上３３０円、中学生以下無料。問い合わせは同園電話０４４（９２２）２１８１。