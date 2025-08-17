seiza、ニューシングル「クリイムソーダ」配信リリース決定！ラジオ初OAも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「クリイムソーダ」はseizaがボーカロイドで2022年に投稿した楽曲のセルフカバー

「たったひとりの君」と向き合い続けるシンガーソングライター“seiza（セイザ）”のニューシングル「クリイムソーダ」を8月27日に配信リリースする事が発表された。

「クリイムソーダ」はseizaがボーカロイドで2作目として2022年に投稿した楽曲をセルフカバー。ボーカロイドverでも評価されていた、好きな人への想いにふける心情をユーモラスに描いた歌詞が印象的な楽曲となっている。

セルフカバーにあたり、Ado、ロクデナシなど様々なアーティストの楽曲に参加し、キタニタツヤ、緑黄色社会、菅原圭などの編曲も手掛けるNaoki Itaiが再編曲を手掛けたアンニュイなアレンジにも注目。

配信ジャケットは、様々な広告作品を手掛けるイラストレーターの島田つか沙が「クリイムソーダ」を描いた作品となっている。

そして楽曲「クリイムソーダ」は8月17日から配信に先駆けApple Music/Spotifyでのプリアド/プリセーブ（事前登録）もスタート。

さらに8月19日には大阪でのラジオキャンペーンも決定。8月19日にFM大阪「LOVE FLAP」、FM滋賀「キャッチ！」、FM802「EVENING TAP」にseizaが生出演。FM大阪「LOVE FLAP」では「クリイムソーダ」がラジオ初OAされる。

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クリイムソーダ」

ラジオ生出演情報

08/19（火）11:30～14:00 （13時台）

FM大阪「LOVE FLAP」

08/19（火）14:00～19:00 （14時台リモート生出演）

FM滋賀「キャッチ！」

08/19（火）18:00～21:00 （20時台）

FM802「EVENING TAP」

