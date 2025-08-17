「ちょうどいいバッグ」→【LEPSIM】で発見！ 大きすぎず小さすぎない！「優秀バッグ」

大きすぎず小さすぎない。【LEPSIM（レプシィム）】では、絶妙なサイズ感のバッグが種類豊富に販売中。今回は、コンパクトな見た目なのに、500mlのペットボトルを入れられる収納力も備わったバッグをご紹介。体に沿うようなフィット感が魅力のショルダーバッグや、一点投入で華やぐ主役級バッグなどが登場。

機能性◎ 毎日使いたくなりそうな優秀ショルダーバッグ

【LEPSIM】「撥水ソフトショルダー」\4,400（税込）

財布やスマホ、500mlのペットボトルなど、必需品を入れるのにちょうどいいサイズ感が魅力。約180gの軽量設計、撥水機能付き。柔らかな素材で作られているため、体に沿うようにフィットします。ストレスフリーの使い心地を実感できそうなバッグは、デイリーユースからレジャーシーンまで幅広く活躍するはず。

テイスト問わず合わせやすい高見えバッグ

【LEPSIM】「フラップボディバッグ」\5,500（税込）

横長フォルムがトレンドライクなボディバッグ。上品な光沢感のあるレザー調素材がリュクスな雰囲気を演出。きれいめにもカジュアルにも、テイスト問わず合わせやすそうです。やや太めのベルトもコーデのポイントに。メイン収納はファスナーもフラップも付いている2重構造なので、安心してお出かけできそうです。

1番売れている！？ 可愛くデコれる最旬バッグ

【LEPSIM】「マルチWAYチャーム付きバッグ」\4,990（税込）

公式オンラインストア売れ筋ランキング・バッグ部門第1位。レビュー★4.8の高評価を獲得している大人気商品。取り外し可能なパラコードチャーム & カラーロゴプレート付き。バッグをデコってトレンドライクなコーデを楽しめるのが魅力です。ころんとした巾着フォルムも可愛いアクセントに。

一点投入で華やぐ！ 見た目も実用性も備わった優秀バッグ

【LEPSIM】「アソートフリルバッグ」\4,400（税込）

ラメ素材のフリルデザインがフェミニンなムードを演出。レザー調素材を巻き付けたショルダー紐もおしゃれ見えをサポート。一点投入で華やぐ主役級バッグを投入すれば、シンプルコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそう。2ハンドルで肩掛け、1ハンドルで斜め掛けもOK。小物収納に便利なインナーポケットも付いた、実用性も備わった優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i