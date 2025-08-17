「beat around the bush」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「beat around the bush」の意味は？
正解は「遠回しに言う」でした！
この表現は、ある話題について直接言及することを避けることを指します。
時間の浪費を連想させるので、否定的なニュアンスを持っているそうですよ。
「We don't have time to beat around the bush. Let's discuss the problem so we can find a solution.」
（遠回しに言っている暇はない。解決策を見つけるために、問題について話しあいましょう）
