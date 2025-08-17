「beat around the bush」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「遠回しに言う」でした！

この表現は、ある話題について直接言及することを避けることを指します。

時間の浪費を連想させるので、否定的なニュアンスを持っているそうですよ。

「We don't have time to beat around the bush. Let's discuss the problem so we can find a solution.」

（遠回しに言っている暇はない。解決策を見つけるために、問題について話しあいましょう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。