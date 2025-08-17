元モーニング娘。の石川梨華（40）が17日までに自身のブログを更新。同じく元モーニング娘。の保田圭（44）、高橋愛（38）とのショットを公開した。

石川は「さゆのラストLIVE観に行って来ましたびっくり 最初から最後までずーっと可愛かった そしてめちゃくちゃカッコよかった 超ロックでした」と芸能界を引退した元メンバーの道重さゆみさん（36）のラストライブに足を運んだことを報告し、道重さんとのショットをアップした。

続けて「さゆのLIVEでは沢山の仲間たちにも会えました 帰り際に圭ちゃんと愛ちゃんと写真撮れました」と安田、高橋とのスリーショットを投稿した。

続けて「私にとってハロプロで出会えた仲間たち そしてファンの皆さんはどんなに離れていても永遠の絆で結ばれてると思ってます きっとファンの皆さんも同じ気持ちですよね?同じだと嬉しいな」と仲間たちやファンへの思いをつづり「さゆのおかげで今そんな気持ちになってます さゆありがとう 大好き これからもずっと」と投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「温かい関係性素敵です ハロプロファン辞められませんね」「梨華ちゃんが『永遠の絆』って書いてくれたこと、すごくすごく嬉しいです」「梨華ちゃんありがとうの気持ちでいっぱいです」とコメントが寄せられている。