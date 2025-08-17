¡ÖÈþ¿Í²½¡×²ÃÂ®¤¹¤ëÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òºç¸¶°ê·Ã¡¢ÀÐÄÍ±ÑÉ§ÅùÃøÌ¾¿Í¤é¤â½ËÊ¡
¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È10Âå¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ20Âå¡¢30Âå¤È¤Æ¤â¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£40Âå¤â¤¤Ã¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤·¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤½¤ó¤Ê40Âå¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Æü¡¹´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¶¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!! 2025.8.16¡¡ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤é¤â½ËÊ¡¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×½»¾®½Õ¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ºç¸¶°ê·Ã¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¢¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«ÀÐÄÍ±ÑÉ§¡Ê63¡Ë¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¡¢·ÝÉ÷¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¡×¡¢ÃæÂ¼¿ÎÈþ¥¢¥Ê¡Ê46¡Ë¤Ï¡ÖHAPPY Birthday¡¡¤è¤¦¤³¤½!¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¡¢ÀÐÀîÎø¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£