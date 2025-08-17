2024年4月にデビューした11人組ガールズグループME：Iが17日、神奈川・Kアリーナ横浜で、初のアリーナツアー「2025 ME：I 1ST ARENA LIVE TOUR[THIS IS ME：I]」の神奈川公演を開催した。

※以下、一部ネタバレ掲載あり。

開演約3分前に場内が暗転すると、BGMに合わせてファンがペンライトを振りながらコールし会場は既に準備万全。レーザー光線を浴びる演出でメンバーがステージに登場。大歓声の中、デビュー曲のアレンジバージョン「Click−EDM Arrange Ver.−」を披露。ファンがメンバー全員の名前を1人ずつコールし、会場には一体感が生まれた。

リーダーのMOMONAは神奈川出身で、「ただいま！ 気合入れて頑張ります！」とあいさつ。ファンからの温かい拍手に包まれた。RINONは「グッズの列に並んで足が疲れている人もいると思うけど、足を壊すくらい楽しんでいきましょう！」と呼びかけ、湧き上がる会場をさらに盛り上げた。

赤いチェック柄の衣装に着替えて3rdシングルのタイトル曲「MUSE」、2ndシングルのアレンジバージョン「Hi−Five−Punk Arrange Ver.」など人気曲を続々披露。メンバーの「叫べ！」のコールにファンが「Hi−Five！Hi−Five！」と大きなレスポンスで応えた。キュートな表情もクールな表情も両方を楽しむことができるライブに、ファンからは歓声が途絶えなかった。

本編ラストは、9月に発売する1stアルバム「WHO I AM」のタイトル曲「THIS IS ME：I」を披露。時計に見立てて通称「9時半ダンス」と呼ばれる、腰を反る特徴的な振り付けを見せた。

アンコールではメンバーが客席にサインボールを投げ入れた。さらに、「キャプテンピカチュウ」が登場するサプライズ演出も。ME：Iが歌うテレビアニメ「ポケットモンスター」のエンディングソング「Ready Go」を一緒にパフォーマンスした。

11人のメンバーのうち3人が心身の不調で休養しており、現在8人体制で初のアリーナツアーを行っている。神奈川の2公演を終えて、AYANEは「どんな席にいても鳥肌がたつようなパフォーマンスを届けられるようにがんばります。約束します！」とファンに宣言した。地元凱旋（がいせん）で多くの友人や知人が来場していたMOMONAは「今日に至るまで私の選択を信じてくれて、多くの方が出会って愛してくれたおかげで今の私がいます。ありがとうございます」と感謝した。

初のアリーナツアーは、兵庫県での3公演と広島県での2公演を残す。You：ME（ファンの総称）と一緒に、最後まで駆け抜ける。【寺本吏輝】