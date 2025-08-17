新しいものをインプットしたい♡ 中川紅葉のおしゃれすぎる「チル活」をCHECK！

学校にバイトに恋愛…忙しすぎる毎日を送っている私たちには“チルい時間”が必要なのかも。そこで今回は、Ray㋲・中川紅葉のおしゃれすぎる「チル活」をご紹介します！あなたの日常のなかにも“チルい時間”を取り入れてみるのはいかが？

ゆったりした趣味を通して見えてきたのはこだわりのある感性の豊かさでした♡

Rayモデルのなかでも特にチルな趣味を持つ中川紅葉に最近のチル活事情を取材。

【中川紅葉】のチル活事情

Check! 美術館巡り

直接見ることで素敵なものをインプットしたい

「マシン・ラブ」展での様子

「5年ほど前に母と一緒に行ったのをきっかけに美術館巡りにハマっています。

鴻池朋子さんの「ちゅうがえり」展に行ったのですが、それ以来鴻池さんが大好き。

動物の皮のようなものがぶら下がっている廊下を歩いたりと、人間と動物の差異と生命の意義を感じる展示でした。

ほかにも「LOVEファッション」展では1度に時期の異なるドメスティックブランドとハイブランドのお洋服を比較したり、「マシン・ラブ」展では体験型ゲームやインスタレーションが圧巻。

美術館では作品に向きあうことと同じくらい、その場にいた人たちの視線や雰囲気も忘れないようにしたいと思っています！

現場に行ってこそ感じられることかなと思うので。美術館に行くよさです！」