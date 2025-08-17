こういうの待ってたーーーッ！！【マクドナルド】次オーダーしたい「新商品」って？

ボリューム満点なハンバーガーも魅力的ですが、暑い日にはコチラもおすすめ！ 今回は【マクドナルド】に登場した2種類のひんやりスイーツをご紹介します。どちらも「リピ確定」「美味しい」とマニアさんのお墨付きです。

ザクザク食感で飲みごたえ◎「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

クリームチーズを使ったレアチーズフラッペドリンクがベースの「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」。クランチと果肉入りのブルーベリーソース、ホイップクリームをトッピングした一杯です。少しずつ混ぜ合わせることで、味わいの変化を楽しめそう！

甘酸っぱさに夢中！ 爽やか「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

「朝にめっちゃいい」と、@yuumogu22さんが紹介するのは「ミックスベリーヨーグルトスムージー」。ヨーグルトムージーにラズベリーとクランベリーの果汁、トッピングには果肉入りのブルーベリーソースと、まさにベリー尽くし！ ヨーグルトの酸味も加わって暑い日でも飲みやすそう。

どちらも9月上旬までの期間限定販売です。ほっと一息つきたい時は【マクドナルド】に立ち寄ってみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N