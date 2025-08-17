¡ÚÆÈ¼«¡Û¸½¾ì¤ÎËÉ¥«¥á±ÇÁü¤òÆþ¼ê¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´ ¡ÈÈÈ¿Í¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¡É¤È¤Î¾ðÊó¤â
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬½Æ·â¤ò¼õ¤±»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JNN¤ÏÈÈ¿Í¤È¤µ¤ì¤ë2¿ÍÁÈ¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤¬»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÃË2¿Í¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½Æ·âÈÈ¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈÈ¿Í¤ÎÃË¤é¤¬Èï³²¼Ô¤Î½ê»ýÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ÏJNN¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÈÈ¿Í¤Ï2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é»ö·ï¸½¾ì¤ÇÈï³²¼Ô¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ë¥é¤Ç¤ÏµîÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¡¢·ý½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤ÆÉé½ý¤¹¤ë¿Í¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£