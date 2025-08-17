お笑いコンビ「TKO」木下隆行（53）が17日、コンビのYouTube動画で、9月からタイに移住することを明らかにした。

動画には、相方・木本武宏（54）とそろって出演。「私TKO木下は、海外移住します。ガチです」と話し、2人そろって深々と頭を下げた。

木本とからは「企画とかじゃなくて本当に向こうに住んで活動するという」とフォローが。木下は「場所はタイです。バンコクですね。移住を決定しました」と、既に決定事項であることを明かした。

木下は現在、ミュージカル「えんとつ町のプペルに出演している。「8月に動画を撮ってるんですけど、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に出させていただいて、終わった9月からタイに移住しようと思っています」と説明した。

1992年にコンビを結成。20年には後輩芸人へのパワハラ問題がクローズアップされ、所属事務所を退所していた。2人で全国ツアーを行い、コンビとして再出発。無事に終えたところで、次の目標を考えた時、もともと昔から考えていた、夢でした、海外移住」が頭に浮かんだという。

動画の中で木下は「50代での挑戦」を繰り返した。「この50代でしか、今でしかできない。遅いかも分かりませんけど。でも、今日が一番若いから。なのでチャレンジしてみます。挑戦します。感度も瞬発力も柔軟性もまだあると思っているので、やっていきます」と宣言した。

現地での活動は「もちろんエンタメします」という。「SNSも今ありますので、しますし、向こうの日本人の方もたくさんいらっしゃるので、そこでライブとかもできたらええなと思っています」とし、「タイ語も勉強しています、今」も明かした。コンビとしての活動も継続する。

タイにも「応援してくれる人がいる」とは言うものの、完全な見切り発車だという。「正直、何ができるのかも、行ってみて（分かる）なところはあると思う。これもできるんや、こんなこともできるんやというのも頑張りますよ」と、裸一貫からのやり直しを誓った。