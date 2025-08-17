タレントの森脇亜紗紀(33)が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。夫はレーシングドライバーの山内英輝(36)。

森脇は「私事ですがこの度、第二子を授かりました」と報告。「既に安定期にも入っており、毎日、夫と娘がお腹の赤ちゃんに沢山声をかけてくれる姿がとても愛おしく、幸せな日々を過ごしています」と喜びをつづった。

続けて「娘も、赤ちゃんの誕生を心待ちにしてくれていて、私の身体をすごく気遣ってお手伝いしてくれたり、いつの間にか、娘が描いてくれる家族の絵が4人家族になっていたり、、娘も幼いながらに、お姉ちゃんになる準備をしてくれているのかなと、夫と一緒に嬉しく感じています」と長女の様子を明かした。

そして「3人の時間も大切にしつつ、お腹の赤ちゃんが無事に産まれてきてくれる事を楽しみに、残りの日々を過ごしていきたいと思います。さらに賑やかになる山内家を、温かく見守って頂けると幸いです」と呼びかけた。

森脇は2020年に山内との結婚を発表。2021年2月に第1子妊娠を発表し、同年4月に女児出産を報告した。