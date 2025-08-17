X（旧Twitter）で話題になっているのは、先輩犬全員を敵に回してしまった末っ子ハスキーさんのお姿。まさかの光景は記事執筆時点で80万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ハスキー犬が『先輩犬たちを敵に回した』結果…まさに四面楚歌？絶体絶命すぎる光景】

先輩犬全員を敵に回したハスキー

Xアカウント『@miyamafukayama』に投稿されたのは、末っ子シベリアンハスキー「アシㇼ」ちゃんの絶体絶命なお姿。

まさに『四面楚歌』という言葉がぴったりな状況が話題になっているのです。

『絶体絶命な光景』が80万表示の反響

どうやらアシㇼちゃんは、長男でありボスであるトイプードル「リク」くん、長女柴犬「リン」ちゃんにちょっかいを出したのか、まとめてお叱りを受けることになってしまった模様。

すでに伏せながらも身体は後ろに下がれないほど、のけぞるアシㇼちゃん。そこに迫りくるリクくんによる一喝、リンちゃんの大きく開けたお口…。

体は一番大きいのに、なぜか小さく見えてしまう不思議…先輩たちによるお説教タイムをとらえた光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「辞書の四面楚歌のページに載せたい」「体格では勝ってるのにねｗ」「歯茎ｗ」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常が大人気

とにかく兄と姉のことが大好きで仕方がなく、いつでもどこでもちょっかいをかけずにはいられないという、末っ子アシㇼちゃん。

強気でいられるのは、ソファの下に隠れている時…とはいえ、調子に乗りすぎると結局叱られてしまうところまでがセットなのもご愛嬌。

体は大きいのにお転婆で甘えん坊なアシㇼちゃん、そしてなんだかんだそんな妹を可愛がる兄姉の日常は、日々たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@miyamafukayama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。