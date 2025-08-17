今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「eco8507」に投稿された1本の投稿です。投稿は4万7000回以上も再生され、「今が幸せなんだね」「飼い主に心開きまくってる証拠」「嬉しいのすごく伝わる」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：『感情を出すことはない』と言われた保護犬→愛を込めてお世話した結果…同じ犬とは思えない『現在の様子』】

先住犬の姉妹を引き取ったら…

保護犬の『きなこ』ちゃんと暮らす投稿主さんが、里親募集サイトをチェックしていたときのこと。なんと、きなこちゃんと血縁関係にあるわんこが保護犬として紹介されていたそうです。きなこちゃんは施設で育ったため、姉妹犬もどこかで里親募集している可能性も考えていたのだとか。

2頭目を迎えることに躊躇した投稿主さんですが、この出会いは運命だと迎えることを決意。しかし、家に来たわんこは、とっても内気な性格だったのです。毛色から「もなか」ちゃんと命名したわんこは、施設のスタッフにも「感情を出すことはない」と言わしめるほどおとなしい性格でした。

なかなか心を開かないもなかちゃんに、投稿主さんはたくさんの愛情を注いだそうです。また、実の姉であるきなこちゃんも、もなかちゃんに色々なことを教えていたといいます。

愛情を込めてお世話した結果…

そして数か月後…。もなかちゃんは、投稿主さんを驚かせるほどのお転婆っ子に変貌！！普段はおとなしいものの、お散歩とご飯の前は人が変わったようにハイテンションになるのだとか。おもちゃをブンブン振り回す姿は、もはや数ヶ月前の姿が思い出せないほどだったといいます。

ときには、おもちゃを体に巻き付けて投稿主さんのことを笑わせてくれることもあるというもなかちゃん。感情を出せない引っ込み思案なわんこからのまさかの変貌に、どれだけ愛されたのかが伝わりますね♡

この投稿には「やっと安心できる場所が見つかったんですね」「一緒に何かする事が本当に楽しいんでしょうね」「こちらまで幸せになります」などの温かなコメントが寄せられています。

姉妹で荒ぶることも…

実の姉妹であるきなこちゃんともなかちゃんは、遊ぶときも息がピッタリ合うようです。お散歩前のワンプロは、2匹の欠かせない日課なのだとか。

お互いにじゃれあったり追いかけっこする光景は、微笑ましいことこの上ありません…！もなかちゃんが素の自分を見せられるようになったのは、投稿主さんときなこちゃんのおかげといえるのではないでしょうか。

きなこちゃん＆もなかちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「eco8507」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「eco8507」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。