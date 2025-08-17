現役女子大生グラビア・佐伯澪、初DVDで魅せる学生感＆大人の色気「100点って言いたいけど…」
【モデルプレス＝2025/08/17】グラビアタレントの佐伯澪が18日、都内でDVD「幼なじみはIカップ」の発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた。
【写真】佐伯澪、美バスト際立つショット
2025年のグラビアブレイク筆頭株として注目を集める佐伯。今作は、佐伯にとって初めてのイメージDVDで、「制服や体育着など学生ならではの魅力を感じられるのが見どころです」と紹介した。
他にも、「Calvin Klein（の衣装）でテニスをやっているシーンがあるんですけど、大学でやっているので『テニスできるんだよ』『スポーツ女子いいよね』っていうところも見どころです」と現役大学生ならではの魅力もたっぷり。「ゴールドビキニはオイルを塗ったのでセクシー感があるかなと思います。あとは、ニットを着て、そこからどんどん脱いで展開していくのも、大人のセクシーさがあると思います」と色気を醸すシーンについてもアピール。
「今作に点数をつけるなら？」の質問には、「100点って言いたいけど、ここで100点を出すと次以降がさらにもっと高みを目指せなくなっちゃうから、今回は80点で」とニッコリ。「これからどんどん良いものを作っていけたらなと思います」と次作に向けても意欲をのぞかせた。
また、大学4年生ということで、卒業後について聞かれると、「卒業後もこの活動を専門に続けていきたい」とコメント。今後について「今は、グラビアだけでなく舞台にも出演させていただいているんですけど、バラエティーなどいろんなことをマルチにできるようになれればなと思っているので、これからもいろんなことができたらなと」とさらなる活躍に向けての思いを打ち明けた。
12月28日生まれ。2024年ヤングアニマルでグラビアデビュー。現役女子大生で、グラビアや舞台などで活躍中。2025年にファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
