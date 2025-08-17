「ミスセブンティーン2025」10月開催の「ガルアワ」で発表決定 イベント登場で意気込み語る【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/17】ファッション誌「Seventeen」（セブンティーン／集英社）が8月16日、渋谷MODIで1日限定イベント「Seventeenの夏祭りin SHIBUYA」を開催。「ミスセブンティーン2025」の結果発表を、10月18日に幕張メッセで開催される「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」で行うことを初解禁した。
◆「ガルアワ」で「ミスセブンティーン2025」の結果発表
イベントでは、現役の「Seventeen」専属モデルMCと「ミスセブンティーン2025」のファイナリスト10人がトークショーステージ（2部構成）に登場。これまで北川景子、木村カエラ、広瀬すず、滝沢カレン、中条あやみ、八木莉可子、出口夏希、桜田ひよりなど数々の有名俳優、スターを輩出してきたが、今回のファイナリストは、応募者2,783人の中から、書類選考（1次審査）・面接（2次審査）・カメラテスト（3次審査）を通過した10人。8月31日23時59分まで「Seventeen-web」内特設サイトで実施中の「一般投票」に向けて、それぞれが思いを込めた自己PRをステージ上で披露した。
また同ステージ上にて、「ミスセブンティーン2025」の結果発表を、10月18日に幕張メッセで開催される「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」で行うことを初解禁。このほかイベントでは、現役「Seventeen」専属モデル23人全員の等身大パネルや直筆メッセージの展示、「ミスセブンティーン」受賞経験者であり、本ステージでMC役を務めた専属モデル4人（小國舞羽、高橋快空、関谷瑠紀、高比良由菜）と来場者との撮影会（事前応募制）も実施した。（modelpress編集部）
◆「ミスセブンティーン2025」ファイナリスト
◆新井あいら（あらい・あいら）
【プロフィール】
2011年6月14日生まれ／中学2年生／趣味：編み物、メイク研究、御朱印収集。特技：洋服作り
【ステージでのコメント】
「私の新井あいらという名前は、『あ』と『い』と『ら』だけでできているので、皆さん覚えて帰ってくれると嬉しいです」
◆岡本望来（おかもと・みく）
【プロフィール】
2011年10月13日生まれ／中学2年生／趣味：映画鑑賞／特技：けん玉と変顔。
【ステージでのコメント】
「私の強みはお芝居をすることなので、その強みを活かして頑張りたいなと思っています。みなさんを笑わせられるようなモデルになりたいと思っています」
◆梶原叶渚（かじわら・かんな）
【プロフィール】
2009年7月31日生まれ／高校1年生／趣味：漫画を読むこと／特技：ダンス
【ステージでのコメント】
「みなさんに笑顔と元気を与えられるような存在になりたいなと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします」
◆川瀬翠子（かわせ・すいこ）
【プロフィール】
2012年3月27日生まれ／中学2年生／趣味：あいみょんさんに憧れて、小5のときに始めたギター／特技：絵を描くこと。
【ステージでのコメント】
「もし私がセブンティーンモデルになれたら、自分磨きをたくさんして、もっとレベルアップした姿を見せられるように頑張ります」
◆上妻美咲（こうづま・みさき）
【プロフィール】
2008年5月27日生まれ／高校2年生／趣味：アニメ・ドラマ・映画鑑賞／特技：ダンス
【ステージでのコメント】
「熊本弁で自己PRします。“憧れのセブンティーン、ファッションやメイクも大好きじゃけん、応援よろしくばい”」
◆佐々木満音（ささき・みろん）
【プロフィール】
2010年5月14日生まれ／中学3年生／趣味：塾の帰りにアイスを食べること／特技：アサラトと呼ばれるアフリカの楽器
【ステージでのコメント】
「私がもしミスセブンティーンになったら、“その服を買いたい！”と思ってくれたり、目標にしてもらえるようなモデルになりたいです」
◆白石乙華（しらいし・おとは）
【プロフィール】
2009年2月10日生まれ／高校2年生／趣味：映画＆アニメ鑑賞、アニメキャラの模写。特技：バドミントン
【ステージでのコメント】
「SNSをはじめたきかっけも、モデルを目指したきっかけもセブンティーンで、ずっと憧れの大好きな存在です」
◆高尾日歌（たかお・ひなた）
【プロフィール】
2010年8月28日生まれ／中学3年生／特技：絵を描くこと、K-POP ダンス、ドラム。
【ステージでのコメント】
「私は今月末誕生日を迎えますが、こんなにざわざわとした心境で誕生日を迎えるのは初めてです。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします」
◆原田花埜（はらだ・はなの）
【プロフィール】
2010年4月4日生まれ／中学3年生／趣味：食べること、歌うこと、短距離走。特技：大好きなトマトの大食いと、「Seventeen」モデルの身長・特技・推しポイントを全員分言えること。
【ステージでのコメント】
「私は今回2回目のファイナリストなので、緊張やプレッシャーを感じていますが、それも全部楽しさに変えて、笑顔と明るさを忘れずに頑張りたいと思っています」
◆堀口真帆（ほりぐち・まほ）
【プロフィール】
2008年10月10日生まれ／高校2年生／特技：アンパンマンの声まね、けん玉、リフティング。
【ステージでのコメント】
「ファイナリストの中でも最年長組なので、みんなを引っ張っていけるように明るく元気に頑張ります」
※敬称略・五十音順
