あれもこれもダメ…何をしても泣き止まない娘はどこかおかしいの？｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】
検診そのものが嫌になってしまった綾永さんの娘。さらにおなかも空いてきてしまったようです。ますます機嫌が悪くなり、泣き止む気配がありません。綾永さんも疲れ果ててしまいました。
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
最後の保健師相談を目前に、娘はどんどん機嫌が悪くなります。綾永さんもどうしたらよいのか、お手上げ状態…。
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
持ってきたおもちゃも全滅。泣き止む気配がない娘。ずっと泣いている様子に、周囲のママからも注目をされてしまいます。
©ayanaga.naga
何をしても泣き止まない状況に、綾永さんは焦りを募らせます。おなかも空いているようですが、検診会場で食べ物を上げることは難しそう…。果たしてどうするのでしょうか。
親として不安に思うことは当然のこと
©ayanaga.naga
©ayanaga.naga
このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。
実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。
この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。
それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。
記事作成: ゆずプー
（配信元: ママリ）