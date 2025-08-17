¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×´°Á´ËÉÈ÷¤Çà¹Ã»Ò±à¤ªÇ¦¤Óá½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡ÖÌîµåÉô¥Þ¥Í¤Ë¤á¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á!¥Ó¡¼¥ëà¥°¥Ó¥ÃáÂçËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¡Á¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
à¤ªÇ¦¤Óá»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¤À¤±¥³¥Ã¥½¥ê¾Ð´é¡Ä
¡¡´°Á´ËÉÈ÷¤Çà¹Ã»Ò±à¤ªÇ¦¤Óá´ÑÀï¤·¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡¼¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅÏî´ºÚ¡¹(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¹õ¤ÎË¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òà¥°¥Ó¥Ãá¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½é¤Î¹Ã»Ò±à!! Ç°´ê! ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!! Ç®µ¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶å½£Àª¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¶å½£¤Î¹â¹»¤¬¾¡Íø¤¹¤ë»î¹ç¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¹Ô¤¤¿¡¼¡¼¡¼¤¤!!!¡¡¤¢¤È³°¤Ç°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ï³Ú¤·¤¤¤Í¤§¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ã¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤«¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ã»Ò±à?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤Î¹â¹»¤ò¸«¤Ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¤«¡¼¡©²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¡Á¡Á¡×¡Ö¹Ã»Ò±àÌîµå³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌîµåÉô¥Þ¥Í¤Ë¤á¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µŽ¥·§ËÜ¤äÊ¡²¬¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´¤Ï¡Ö¾ëÅç·ò»Ê¤ÎJÅª¤ÊÄà¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×(RKBËèÆüÊüÁ÷)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£