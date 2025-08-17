人気コスプレイヤーのえなこさんが月刊アイドル誌EX大衆9月号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場しました。



【写真】レトロから現代まで歴代水着グラビアを再現したえなこさん

今回のテーマは「グラビア時間旅行」。1970〜1980年代の爽やかな懐かしのレトロ水着、1990年代の煌びやかでギラついた雰囲気、そして現代のナチュラルなスタイルまで、昭和・平成・令和それぞれの時代を象徴する水着グラビアを披露しています。



表紙には、えなこさんが「おいでよ〜」と誘うようなショットを採用。誌面のインタビューでは、自身のグラビアのマイルールを初めて明かしています。本誌には特典としてクリアファイルが付き、ローソン購入者には限定特製クリアファイルも用意されています。



同号は、「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂46の伊藤理々杏さんや SKE48の入内嶋涼さん、ペアでのグラビアは初となる人気姉妹コスプレイヤー・奥寺テーラさん＆奥寺ひなさん、HKT48の江浦優香さん＆龍頭綺音さんらが登場。夏をテーマに撮りおろしたグラビアやインタビュー、特集記事も満載の内容となっています。