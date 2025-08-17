好き＆行ってみたい「富山県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「立山（雄山）」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく--。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「富山県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：立山（雄山）／42票立山連峰の雄山は標高3003m、日本三霊山の1つ。室堂平から山頂へ向かう登山道は、高山植物や雪渓、壮大な山岳景観が広がります。森林限界に至るまでの道のりでは針葉樹林帯が続き、清涼な空気の中で森林浴が楽しめます。
回答者からは「立山周辺はいつ行っても景色がきれい」（20代男性／東京都）、「高山地帯で空気が澄んでいる雰囲気が好きでした。真夏でも涼しかったです。森の中でマイナスイオンを吸うタイプの場所ではありませんが、澄んだ空気に癒されました」（30代女性／茨城県）、「登山者に人気のあるスポットで、森林浴とともに雄大な山々の景色を楽しめる」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：黒部峡谷／75票日本有数のV字峡として知られる黒部峡谷は、深い渓谷と切り立った岩壁、豊かな原生林が魅力。トロッコ電車から望む絶景や、下車して散策する峡谷沿いの遊歩道は、四季折々の自然美を堪能できます。特に紅葉シーズンは山全体が鮮やかな色彩に包まれます。
回答者からは「断崖絶壁と急流が織りなすダイナミックな景観は、自然の力強さと美しさを感じることが出来る」（50代男性／東京都）、「トロッコ列車に揺られながら景色を楽しんだり、ハイキングもできる」（50代女性／愛知県）、「ダムを見物がてら、黒部峡谷の森林を見て、森林浴をすると、気分が爽快になります」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
