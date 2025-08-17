¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê°Ì¤Î¡Ä¡×2»ù¤ÎÊì39ºÐ¥â¥Ç¥ëà¥Õ¥ëÊÊÌÓá¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡ªÀÖÍç¡¹¥ª¡¼¥×¥ó»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ëÌ¥ÎÏ(Á´³«)¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÊÌÓ¤¹¤é²Ä°¦¤¤♡¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤«? ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë39ºÐ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê°Ì¤Î¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¡£à¥Õ¥ëÊÊÌÓá¤À¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍá°á¤Î°Ù¤ËÀÚ¤é¤º¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤Ö¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾»³çý´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤«? ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ëÊÊÌÓ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Î¥í¥ó¥°³¦·¨¡£½©¤Ë·Þ¤¨¤ë40¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¡×¤È11·î16Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ëÌ¥ÎÏ(Á´³«)¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÊÌÓ¤¹¤é²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±·¿¤¤¤Ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¹¥¤!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£