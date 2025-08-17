グルメが魅力的な「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「上品の郷」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの味覚や特産品が詰まっています。地元の旬を味わえる食堂や、ここでしか手に入らない逸品に出会える直売所など、魅力は尽きません。
All About ニュース編集部は2025年8月7〜8日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的な「宮城県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「かなりリーズナブルなバイキングがあるから」（30代女性／兵庫県）、「お米が美味しいと聞いたことがあるので、ごはんがついている食事をしたい」（50代女性／奈良県）、「天ざる蕎麦や海鮮丼とボリューミーなセットメニューやサバだしラーメンなどバリエーション豊かで楽しめる」（30代男性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ロイズのソフトクリームが食べられる」（30代女性／岩手県）、「地元産フルーツや野菜を使ったスイーツやご当地グルメが豊富。ワンランク上の休憩スポットとして人気」（30代女性／秋田県）、「仙台牛を使った食事やお土産、コメやお酒などがおいしい」（70代女性／香川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：上品の郷（石巻市小船越）／25票三陸の海の幸と新鮮野菜がそろう「上品の郷」は、石巻市の魅力を凝縮した道の駅です。特に魚介類を使った料理や地元のみそを活かしたメニューが好評で、ドライブの途中に立ち寄れば東北の味覚を存分に楽しめます。
1位：あ・ら・伊達な道の駅（大崎市岩出山池月）／55票宮城県内でも屈指の人気を誇る「あ・ら・伊達な道の駅」は、地元の新鮮食材を活かした料理と豊富なスイーツが魅力。特にソフトクリームやパンは遠方から訪れるファンも多く、何度でも立ち寄りたくなる場所です。
