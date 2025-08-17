＆beポップアップ開催♪日本橋で新作UVプライマーリッチモイストを体験
ヘアメイクアップアーティスト河北裕介が手掛ける＜＆be（アンドビー）＞が、2025年8月22日から8月31日まで東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて期間限定ポップアップを開催します。新作「＆be UVプライマーリッチモイスト」の先行販売をはじめ、ブランドアンバサダーINIのビジュアル展示や限定ノベルティなど、見逃せないコンテンツが盛りだくさん。あなたの肌と心を輝かせる特別な8日間が始まります♪
新作UVプライマーリッチモイスト先行販売
スタンダード
ピーチグロウ
スカイグロウ
全国発売に先駆けて、会場限定で「＆be UVプライマーリッチモイスト」（全3色・36g・各3,080円）をお試し＆購入可能。
AIが導き出した日本初配合の新ペプチド「PeptiYouth(TM)※1」が、うるおいとハリ、光をまとうツヤ肌を演出します。
スタンダードはゴールド×シルバーパールで明るく、ピーチグロウは血色感を、スカイグロウは透明感をプラス。保湿力は従来比119%※2と進化し、敏感肌にもやさしい石けんオフ処方です。
※1 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）
※2 &be調べ、自社既存品と比較
ポップアップ限定特典も充実
期間中はSNSフォロー＆アンケート回答でオリジナルマルチケースとマシュマロをプレゼント。
購入金額に応じて、「＆be ブラックスポンジ」専用ケース（3,500円以上）、UFOキャッチャー参加券（5,000円以上）、オリジナルTシャツorタンクトップ（7,000円以上）、「＆be アイラッシュセラム（現品）」（20,000円以上）など豪華特典も。
さらに、購入品は限定ショッパーに♡数量限定のため早めの来場がおすすめです。
会場でしか味わえない世界観
©LAPONE ENTERTAINMENT
会場はテーマ「be off. . . . . . . . . . .be on.」のもと、日常から特別な日まで寄り添う＆beの魅力を体感できる空間に。
INIのビジュアル展示、タッチアップコーナー、最新ベースメイクシリーズのチェックなど、ブランドの世界観を全身で感じられます。大人の女性の肌と感性を満たすひとときをお楽しみください。
あなたの“美しさのスイッチ”をONに
＆beポップアップは、新作UVプライマーを誰よりも早く試せるチャンスであり、河北裕介のこだわりが詰まった空間を堪能できる特別なイベントです。
INIの魅力的なビジュアルや、数量限定ノベルティも見逃せません。この夏、あなたの美しさを引き出す“スイッチ”を、日本橋でONにしてみませんか？