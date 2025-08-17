JR東日本が2026年3月に運賃値上げ、初乗り160円に。東京〜新宿（渋谷）は50円値上げ
JR東日本は、2026年3月に運賃改定を実施すると発表しました。普通運賃は平均7.8％、通勤定期は平均12.0％、通学定期は平均4.9％が引き上げられます。
JR東日本は、消費税改定やバリアフリー料金の上乗せを除けば、会社発足以来はじめてとなる運賃改定で、改定率・対象範囲ともに大きく、多くの利用者に影響がありそうです。
これらの区間は、これまで幹線に比べて低い賃率が設定されてきましたが、今回の廃止により、都心部を中心に一部区間で値上げ幅が大きくなります。
運賃改定の例
東京〜上野（山手線）：170円→200円（+30円）
東京〜品川（山手線）：180円→210円（+30円）
東京〜大宮（京浜東北線）：580円→620円（+40円）
東京〜横浜（東海道線）：490円→530円（+40円）
東京〜新宿（中央線）：210円→260円（+50円）
東京〜渋谷（山手線）：210円→260円（+50円）
東京〜立川（中央線）：660円→720円（+60円）
東京〜千葉（総武線）：660円→720円（+60円）
※いずれも大人運賃（IC利用除く）。現行運賃は鉄道駅バリアフリー料金を含む。JR東日本発表資料より、一部試算
なお、これまで運賃に含まれていた「鉄道駅バリアフリー料金」は、今回の改定にあわせて廃止されます。
定期運賃改定の例
東京〜品川（山手線）：5620円→6240円（+620円）
東京〜横浜（東海道線）：1万4640円→1万5600円（+960円）
東京〜大宮（京浜東北線）：1万6610円→1万7970円（+1360円）
東京〜新宿（中央線）：6290円→7840円（+1550円）
東京〜渋谷（山手線）：6290円→7840円（+1550円）
東京〜千葉（総武線）：1万9980円→2万1580円（+1600円）
※いずれも大人運賃（IC利用除く）。現行運賃は鉄道駅バリアフリー料金を含む。JR東日本発表資料より、一部試算
近年では、ホームドアの設置や交通系ICカードの全国相互利用による利便性の向上、何より日々の安全運行といった形で、その取り組みを実感できる場面もあるでしょう。負担増となる一方で、今後の安全性やサービス向上を期待したいところです。
出典：JR東日本（東日本旅客鉄道株式会社）「運賃改定のお知らせ」
(文:All About 編集部)
