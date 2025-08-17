Éã¤Ï»þÂå·àÇÐÍ¥¡¢Êì¤ÏÂçÊª½÷Í¥...35ºÐ½÷Í¥à´ò¤·¤µ°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÇ®»ëÀþ¡ª¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬âÁ¤·¤¤¡×
Ì¾½÷Í¥¤ÎÄ¹½÷...¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª
¡¡»þÂå·àÇÐÍ¥¤ÎÉã¤ÈÂçÊª½÷Í¥¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä35ºÐ¤Î½÷Í¥¤¬à´ò¤·¤µ°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥±¡¼¥¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¾åÉÊ¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¼êÄÍ¿¿À¸(¤Þ¤¤)¡£¼ÄÄÍ¾¡(67)¤ÈÄ«²Ã¿¿Í³Èþ(69)¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼êÄÍ¤Ï¡¢4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡×(NHK)¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿Æ¡¦Çþ´¬Øª»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ä«²Ã¤Î¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¤¢¤Î½÷Í¥¤Ï¼Â¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬²Æ¤é¤·¤¯ÎÃ¤·¤½¤¦¤ÇâÁ¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤óÁÇÅ¨¤Ê¤ª´é¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£