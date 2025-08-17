¶áµ¦²¦¼Ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤È1ÅÀ¡Ä¡¡Ê¡²¬¸©Àª70Ç¯¤Ö¤ê3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÖÌð°õ¤ò¾å¤Ë¡×¹ç¸ÀÍÕ¤âºò²Æ¤ÈÆ±¤¸3²óÀï¤ÇÎÞ
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦3²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©3¡½2À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê17Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»à°ìÎÝ¡£¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ÈÖÀÆÆ£Âç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬Ãæ·ø¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤Àï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ºò²Æ¤«¤é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£º£½Õ¡¢º£²Æ¤È3µ¨¤Ç9»î¹ç¤ò¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÈÆ±¤¸3²óÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È4ÈÖ¤Îº´Æ£¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Èº£½Õ¤Î¶áµ¦²¦¼Ô¤Ë¤ï¤º¤«1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¤ÏÀÆÆ£¤«¤éÃæ¼´¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤À¤¬5²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢´ÇÈÄ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÏºÆµÕÅ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Áê¼ê2ÈÖ¼ê¤ÎÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë8»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¹¥µ¡¤Ç1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÚ²¼·¯¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µå¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤ÏÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¤é¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÄ©¡×¡£38Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ8¶¯¤Ø¿Ê½Ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿°ÂÅÄÍª·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÅÝÀ¾Ã»¡×¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢Ê¡²¬¸©Àª¤È¤·¤Æ70Ç¯¤Ö¤ê¤Î3µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÌð°õ¤ò¾å¤Ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¼¤ò¸þ¤«¤º¾ï¤Ë¾å¤ò¸«¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»³²¼¹Òµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤ÎÌ´¤ò¸åÇÚ¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë