¡ÖÂ¤Î¾õÂÖ°²½¤ÈÇØ¹ü¹üÀÞ¡×ÎÅÍÜ¤«¤é¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëàÉü³èá¥·¥ç¥Ã¥È¡ªX JAPAN¡¦PATA¤ËµÓ¸÷¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤æ¤ë¤æ¤ë²ÃÂ®¤ò¡×¤ÎÀ¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎLive³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹‼︎¡×
¡¡5·î¤«¤éÎÅÍÜ¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖX JAPAN¡×¡ÖRa:IN¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢PATA(59)¤ÎàÉü³èá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎLive³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹‼︎¼¡¤Ï8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤Þ¤¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Þ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢11Æü¤Ë²£ÉÍBAY HALL¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWHAT IS JAM? Vol.10¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡PATA¤Ï5·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÂ¤ÎÄ´»Ò¤¬Ì¤¤À¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢ÇØ¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ra:IN¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤ 6·î,7·î¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£8·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤È¤¾¥è¥í¥·¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢ÇØ¹ü¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤á·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò±ä´ü¤·ÎÅÍÜ¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÅÍÜÁ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï5·î2¡¢3Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öhide Memorial Day 2025¡×¤Ç¡¢º£²ó¤¬Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥ÖÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌµÍý¤»¤º¤æ¤ë¤æ¤ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥à¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÏÎ©¤Ä¤â¤ó¤À¤í¤¦!¤¢¤Î¸ÀÍÕ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¡ÖÌµ»öÉüµ¢¤ÎÊó¹ð²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤!!¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£