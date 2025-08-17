ドッジボールの日本一を決める小学生の全国大会が高崎市で初めて開かれ、全国から集まった強豪チームが熱戦を繰り広げました。

夏の全国小学生ドッジボール選手権は今年初めて高崎アリーナで開かれ、小学３年生から６年生までのおよそ８００人、４８チームが集まりました。開会式では大分代表オオハタブレイカーズの田所穂愛美キャプテンが「最後の一秒まで戦い抜くことを誓います」と宣誓し、大会がスタートしました。

大会は４チーム総当たりの予選リーグを勝ち抜いた上位２チームが決勝トーナメントに進出し、優勝を争います。終了時に内野の人数が多い方が勝ちとなるドッジボール。選手たちは互いに声を掛け合い連携を取りながら、懸命にプレーしていました。

群馬からは２チームが出場し、県予選で優勝した高崎市の南陽台Ｄ．Ｂ．Ｃは素早いパスワークで挑みましたが、予選は０勝３敗の４位でした。一方、県予選準優勝の安中ジャイアンツは持ち前の高い守備力でスーパーキャッチを連発、予選は２勝１敗の２位で決勝トーナメント進出、しかし初戦で敗れ、ベスト１６で大会を終えました。なお、福岡代表のＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮが初優勝を果たしました。