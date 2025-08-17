１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、初のアリーナツアーの神奈川公演を横浜市のＫアリーナ横浜で行った。

全国６都市１３公演をめぐる、グループにとって初のコンサートツアー。神奈川出身のＭＯＭＯＮＡは「ただいま〜！」と凱旋を喜ぶと、ＳＵＺＵは「みなさん目を見開いて見て下さいね」と呼びかけた。現在はＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＴＳＵＺＵＭＩが活動休止中のため、８人体制で活動中だが、熱のこもったパフォーマンスで、会場を埋め尽くした「ＹＯＵ：ＭＥ（ユーミー＝ファンネーム）」も大きなかけ声やウェーブで応えた。

ステージは、デビュー曲の「Ｃｌｉｃｋ―ＥＤＭ Ａｒｒａｎｇｅ Ｖｅｒ．―」や、９月３日発売の初アルバム「ＷＨＯ Ｉ ＡＭ」の新曲を中心に構成。同アルバムのタイトル曲で、今ツアーの冠にも掲げた新曲「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ：Ｉ」では、腰を反らし、時計の９時半を指すような「９時半ダンス」でも魅了した。アンコールでは、テレビ東京系アニメ「ポケットモンスター」から、キャプテンピカチュウもサプライズ登場。同アニメのエンディング「Ｒｅａｄｙ Ｇｏ」をコラボパフォーマンスした。

初のツアーを通じ、ＭＩＵは「ＭＥ：Ｉを通してみなさんの人生にいい影響を与えていきたい」と決意。ＳＨＩＺＵＫＵも「未来を後悔させないように頑張っていくので、大切な思い出を作っていきたい」と呼びかけた。ＭＯＭＯＮＡは「出会えている奇跡を目の当たりにして、いたい自分でいられていることに感謝。明日からも一緒に幸せになりましょう！」とメッセージ。一日一日を重ねるたびに深まる、ＭＥ：ＩとＹＯＵ：ＭＥの絆を再確認していた。