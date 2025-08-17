◎あすの全国の天気

東北日本海側は18日(月)の明け方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。新潟は明け方まで雨が降りやすいでしょう。

日中は北海道から九州にかけて、晴れ間の出る所が多いですが、所々で雨や雷雨がありそうです。特に午後は西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。平野部も含めて、急な激しい雷雨にご注意ください。沖縄本島は日中晴れますが、夜は激しい雨の降る所がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は福岡で27℃、大阪で28℃、新潟で25℃、名古屋と東京で27℃、仙台で26℃、札幌で20℃の予想です。

日中の最高気温は西日本、東日本に広い範囲で35℃以上、猛暑日となりそうです。関東甲信や東海の内陸では体温超えの暑さとなるでしょう。福岡は33℃、熊本は34℃、大阪は36℃、新潟は31℃、名古屋は38℃、東京は35℃、熊谷は39℃、仙台は34℃、札幌は27℃の予想です。

◎週間予報

・西日本と沖縄

沖縄は週半ばにかけて雨で、風も強まるでしょう。九州南部も20日(水)と21日(木)は雨となりそうです。その他の西日本は、連日晴れて厳しい残暑が続きそうです。大阪は今度の23日(土)、37℃まで上がる予想です。

・東日本

新潟は20日(水)と21日(木)も雨が降りやすいでしょう。その他は晴れて猛烈な残暑が続きそうです。甲府と名古屋は38℃という日もある見込みです。また、東京も猛暑日の日が多いでしょう。体調管理にお気をつけください。

・北日本

北海道と東北の日本海側は雨の日が多いでしょう。20日(水)頃は大雨となるおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。東北の太平洋側は晴れる日が多く、お盆が明けても厳しい残暑が続く見込みです。