帝乃三姉妹は案外、チョロい。


　秀でた才能を持ち周りから「天才」と呼ばれる者たちは、凡人とは生きている世界が全く違う、孤高の存在のように思える。しかし『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』（ひらかわあや/小学館）に登場する天才三姉妹の取り乱した姿を見ると、天才に対する見方が少し変わるかもしれない。

　本書は、凡才のポンコツ男子が、ひょんなことから天才美女三姉妹とひとつ屋根の下で暮らすことになったところから始まるホーム＆ラブコメディ。累計部数は150万部を突破し、2025年7月からアニメ放映もスタートした話題のコミックだ。

　主人公は綾世優。天才大女優を母親に持つが、似ているのは顔だけというちょっぴり残念な男子高校生だ。唯一の家族だった母親がこの世を去った後、優がお世話になることになった帝乃家には、超名門校・才華学園の「三帝」と呼ばれる美女三姉妹がいた。小学校時代から武道系競技の主要大会を総ナメにしてきた武闘家・二琥。海外からも高い評価を得る歌劇団のスター・一輝。最年少記録を次々と塗り替えている将棋界の新星・三和。そんな天才三姉妹との同居がスタートしたものの、彼女たちから相手にされない寂しい生活が……と思いきや、優のひたむきさは、三姉妹の心をかき乱していく。



　優は三姉妹との突然の同居に戸惑いながらも、「幸せな家族を作って」という母親の最期の言葉を胸に、彼女たちと本当の「家族」になることを誓う。だが、「まずは朝ごはん」と思っていたのに、三姉妹は朝からそれぞれのモーニングルーティンに忙しい。

引用----

メシで体作んのは、稽古と同じくらい重要なコトだ。体を整えとかねーと、ベストな結果は出せねーからな。

----

　二琥は普段から摂る食事にも気を使っていることを知った優は、自分勝手に見える天才たちのストイックさに気づかされ、そして三姉妹たちそれぞれに向けた食事を作ることで、彼女たちとの関係を深めようとする。ポンコツ呼ばわりされる優にだって全く才能がないわけではない。料理作りに奮闘したり、散らかった部屋をあっという間にキレイにしたりするなど家事能力はそれこそ天才的。三姉妹のためにその能力を活かして努力するその姿は、三姉妹の心をあっという間にときほぐしていく。



　最初は圧倒的な才能をもつ三姉妹のカッコ良さに誰もが痺れるだろう。だが、優と過ごすうちに、クールだった三姉妹の表情はどんどん変わっていく。優の言葉にすぐ頬を赤らめる姿はギャップ萌え必至。そして作品タイトル通り「この三姉妹ってかなりチョロい！」と思わずにはいられなくなる。そう、いくら天才とはいえ、三姉妹はごく普通の女の子たちなのだ。優の真っ直ぐな言葉と真摯な態度にキュンとしている三姉妹の姿は非常に可愛くてついニヤニヤしてしまう。

引用----

うちの三姉妹は近々必ず壁にぶつかる。それは天才の宿命と言っても、いいだろう。

----

　家を留守にしている三姉妹の父親は、その宿命に対して優に手助けをしてほしいと言う。三姉妹がそれぞれ抱える悩みと葛藤。優はその三姉妹にどう手を差し伸べていくのだろうか。そして優は三姉妹と本物の「家族」になれるのか。本物の「家族」ということは、三姉妹の誰かと……？ テンポのいいドタバタ劇にクスクス笑わされながらも、天才たちの苦悩に触れて時に涙腺が緩まされる。天才と凡才が交わる恋と家族の物語は、きっとあなたの心も虜にしてしまうに違いない。

文＝アサトーミナミ