Ｇ１最終戦の有明アリーナにテレビのゲスト解説で来場した蝶野正洋（写真提供・新日本プロレス）

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」（１６日、有明アリーナ）観衆６８７０

　新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」優勝決定戦を行った。

　ＥＶＩＬとＴＡＫＥＳＨＩＴＡの決勝戦は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝利し初優勝を飾った。１９９１年にスタートした真夏の最強決定戦。今年で３５回を数えたＧ１の主な記録は以下の通り。

　【最多優勝】９１、９２、９４、２００２、０５年を制覇した蝶野正洋の５回。

　【連覇】９１、９２年の蝶野。２００３、０４年の天山広吉。１９、２０年の飯伏幸太。２１、２２年のオカダ・カズチカの４人。

　【最年長優勝】９６年大会の長州力の４４歳８か月。

　【最年少優勝】２０１２年大会のオカダの２４歳９か月。

　【外国人レスラー制覇】２０１６年のケニー・オメガと２４年のザック・セイバーＪｒ．の２人。

　【ＩＷＧＰヘビー級王者の優勝】９５年の武藤敬司と２０００年の佐々木健介の２人。

　【最多通算勝利】棚橋弘至の１０１勝。

　◆歴代Ｇ１優勝者

　▼第１回（１９９１年）　蝶野正洋

　▼第２回（１９９２年）　蝶野正洋

　▼第３回（１９９３年）　藤波辰爾

　▼第４回（１９９４年）　蝶野正洋

　▼第５回（１９９５年）　武藤敬司

　▼第６回（１９９６年）　長州力

　▼第７回（１９９７年）　佐々木健介

　▼第８回（１９９８年）　橋本真也

　▼第９回（１９９９年）　中西学

　▼第１０回（２０００年）　佐々木健介

　▼第１１回（２００１年）　永田裕志

　▼第１２回（２００２年）　蝶野正洋

　▼第１３回（２００３年）　天山広吉

　▼第１４回（２００４年）　天山広吉

　▼第１５回（２００５年）　蝶野正洋

　▼第１６回（２００６年）　天山広吉

　▼第１７回（２００７年）　棚橋弘至

　▼第１８回（２００８年）　後藤洋央紀

　▼第１９回（２００９年）　真壁刀義

　▼第２０回（２０１０年）　小島聡

　▼第２１回（２０１１年）　中邑真輔

　▼第２２回（２０１２年）　オカダ・カズチカ

　▼第２３回（２０１３年）　内藤哲也

　▼第２４回（２０１４年）　オカダ・カズチカ

　▼第２５回（２０１５年）　棚橋弘至

　▼第２６回（２０１６年）　ケニー・オメガ

　▼第２７回（２０１７年）　内藤哲也

　▼第２８回（２０１８年）　棚橋弘至

　▼第２９回（２０１９年）　飯伏幸太

　▼第３０回（２０２０年）　飯伏幸太

　▼第３１回（２０２１年）　オカダ・カズチカ

　▼第３２回（２０２２年）　オカダ・カズチカ

　▼第３３回（２０２３年）　内藤哲也

　▼第３４回（２０２４年）　ザック・セイバーＪｒ．

　▼第３５回（２０２５年）　ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

　◆８・１７有明全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒　逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

　▼第２試合　２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒　デンジャラスバックドロップ→体固め）村島克哉●、真壁刀義

　▼第３試合　２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒　ＤＩＲＥＣＴ　ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

　▼第４試合　３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒　エルボードロップ→片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

　▼第５試合　３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒　カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第６試合　３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒　ドリラキラー↓体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

　▼第７試合　３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒　地獄の断頭台↓体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』優勝決定戦　時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒　レイジングファイヤー↓片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●

　