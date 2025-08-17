◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆６８７０

新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」優勝決定戦を行った。

ＥＶＩＬとＴＡＫＥＳＨＩＴＡの決勝戦は、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝利し初優勝を飾った。１９９１年にスタートした真夏の最強決定戦。今年で３５回を数えたＧ１の主な記録は以下の通り。

【最多優勝】９１、９２、９４、２００２、０５年を制覇した蝶野正洋の５回。

【連覇】９１、９２年の蝶野。２００３、０４年の天山広吉。１９、２０年の飯伏幸太。２１、２２年のオカダ・カズチカの４人。

【最年長優勝】９６年大会の長州力の４４歳８か月。

【最年少優勝】２０１２年大会のオカダの２４歳９か月。

【外国人レスラー制覇】２０１６年のケニー・オメガと２４年のザック・セイバーＪｒ．の２人。

【ＩＷＧＰヘビー級王者の優勝】９５年の武藤敬司と２０００年の佐々木健介の２人。

【最多通算勝利】棚橋弘至の１０１勝。

◆歴代Ｇ１優勝者

▼第１回（１９９１年） 蝶野正洋

▼第２回（１９９２年） 蝶野正洋

▼第３回（１９９３年） 藤波辰爾

▼第４回（１９９４年） 蝶野正洋

▼第５回（１９９５年） 武藤敬司

▼第６回（１９９６年） 長州力

▼第７回（１９９７年） 佐々木健介

▼第８回（１９９８年） 橋本真也

▼第９回（１９９９年） 中西学

▼第１０回（２０００年） 佐々木健介

▼第１１回（２００１年） 永田裕志

▼第１２回（２００２年） 蝶野正洋

▼第１３回（２００３年） 天山広吉

▼第１４回（２００４年） 天山広吉

▼第１５回（２００５年） 蝶野正洋

▼第１６回（２００６年） 天山広吉

▼第１７回（２００７年） 棚橋弘至

▼第１８回（２００８年） 後藤洋央紀

▼第１９回（２００９年） 真壁刀義

▼第２０回（２０１０年） 小島聡

▼第２１回（２０１１年） 中邑真輔

▼第２２回（２０１２年） オカダ・カズチカ

▼第２３回（２０１３年） 内藤哲也

▼第２４回（２０１４年） オカダ・カズチカ

▼第２５回（２０１５年） 棚橋弘至

▼第２６回（２０１６年） ケニー・オメガ

▼第２７回（２０１７年） 内藤哲也

▼第２８回（２０１８年） 棚橋弘至

▼第２９回（２０１９年） 飯伏幸太

▼第３０回（２０２０年） 飯伏幸太

▼第３１回（２０２１年） オカダ・カズチカ

▼第３２回（２０２２年） オカダ・カズチカ

▼第３３回（２０２３年） 内藤哲也

▼第３４回（２０２４年） ザック・セイバーＪｒ．

▼第３５回（２０２５年） ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

◆８・１７有明全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒 逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

▼第２試合 ２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒 デンジャラスバックドロップ→体固め）村島克哉●、真壁刀義

▼第３試合 ２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒 エルボードロップ→片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

▼第５試合 ３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒 カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒 ドリラキラー↓体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

▼第７試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒 地獄の断頭台↓体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒 レイジングファイヤー↓片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●