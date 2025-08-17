テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１６日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉が出演した。

この日はゲストを招かず、仲良しのＭＣ２人で「サシ飲み」をした。近況の話題に大吉は「もう好きなことやろうと思って。メキシコに初めてプロレスを１人で見に行くことにして。家族は誘えなかった。誘わなかった。断られたんですけども…」と話した。

松岡は「今の先生の話を聞いてて、ふと思い出したのは、これ（番組で）全然使ってもらって構わないです。ちょっと自分たち大変だったじゃないですか？すごい大変なときに七尾にいたんですね。石川の七尾（市）」と述懐。

松岡「さあ、どうしよう？さあ、いよいよヤベえなってなってるときに、先生（大吉）からＬＩＮＥが来たんですよ。『松岡さん、メキシコ行きましょう』って。『もう日本から出ましょう』って。『もういいじゃないですか？日本出ましょう。何月何日から私はメキシコに行きます。家族にも断られました。松岡さん。もう一緒にメキシコへ行きましょう』って。七尾で大爆笑しましたもんね」と振り返った。

さらに松岡は「『すいません！先生ありがとうございます。ただ、仕事あるんです！先生』って」と答えたことを回想。大吉は「私も返信を間違えましたけど…。『仕事は本当にあるんですか？？』って」と振り返りながら苦笑した。

松岡は爆笑しながら「うれしかったよ？（大吉は）『もう見てられない。もう日本を出ましょう。いるべきじゃない』って」と、大吉の気遣いを振り返りながら感謝の思いで潤んだ目元を拭った。大吉は「松岡さんと行けるなら今かなと思ったんですよね」と笑みを浮かべていた。