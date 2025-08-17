お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司（46）が16日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に、相方たかし（39）とともに7年ぶりに出演。ミュージカル系の番組での豪華共演者を明かした。

現在、「ミュージカル俳優」になっている斎藤は「レ・ミゼラブル」にも出演、歌も歌っているという。

そして斎藤は「ミュージカル系の番組にも出るんですけど、帝国劇場が終わる番組があったんですけど、鹿賀丈史、市村正親、堂本光一…斎藤司」と話すと、「え〜！」と驚きの声が上がった。そして「とんでもないとこ入っちゃって。そいうったところでやらせてもらって…」と話すと、「話しはつまんなくなったな」と、ツッコミが入った。

そして、MCの明石家さんま（70）と一緒に「鹿賀丈史、市村正親、堂本光一…斎藤さんだぞ」と、ジャケットの前を開いた。

するとお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（54）が「は〜い！」と反応、「『は〜い！』じゃない」と、続々とツッコミが入り、斎藤も「Noバウムクーヘン、Noバウムクーヘン」と制した。「『は〜い！』の方じゃない」の声の中、さんまも「あっちはあかん。『は〜い！』俺、もう頂いてるから。電話で練習させられたから、俺。『は〜い！』は今、俺のもんやねん」と、元ジャングルポケットの斉藤慎二さんのギャグについて明かした。