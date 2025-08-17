「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

阪神が連勝し、今季の巨人との対戦成績は１５勝６敗となった。１シーズンで巨人に１５勝以上したのは、１９７５年（１６勝）、７９年（１７勝）、０４年（１７勝）、０５年（１７勝）、２３年（１８勝）に続いて６度目。色あせる「伝統の一戦」。なぜ両チームにここまで力の差がついてしまったのか。デイリースポーツ評論家の藤田平氏が言及したのが、戦い方を厳しく教え込まれている阪神ナインと、去年の優勝を生かせていない巨人ナインとの差だ。

◇ ◇

阪神から見れば、今の巨人は戦いやすく、一つも怖さを感じないのではないか。波に乗れないまま、シーズンも終盤戦を迎えようとしている巨人だが、戦い方は開幕から何も変わっていない。

極端な言い方になるかもしれないが、走者が出てもバントで送ることもしなければ、積極的に盗塁を仕掛けてくることもない。かといって打者が進塁打を打とうとする姿勢も伝わってこない。だれかが打つのを待っているだけで、まさに行き当たりばったりな感じの印象しか受けないのだ。

この試合も初回、先頭の丸が中前打で出塁したが、若林が左フライ、泉口は遊ゴロ、岡本も三ゴロに倒れて、あっさりと無得点に終わった。何とか先取点を取っていこうという姿勢がベンチからも選手からも伝わってこなかった。三回１死一、二塁のチャンスも岡本、キャベッジがボール球に手を出して、連続空振り三振に倒れた。

曲がりなりにも、昨季、リーグ優勝したチームである。しかし、そこで培った戦い方が、今季のチームにはまったく身についていないというか、受け継がれていない。

対して阪神はどうかというと、巨人と違って選手の意識は高い。走者が出れば、足を使った攻撃もできるし、きっちり走者を進めることもできる。ボール球に手を出さないことも徹底されており、チーム全体の四球数もリーグでダントツだ。

これは岡田前監督が選手、そしてコーチ陣を厳しく指導してきたたまものでもある。２年間指揮を執った中で、口酸っぱく言い続けた結果、点を取るため、勝つための戦い方が身につき、首脳陣から言われなくても選手自ら考え、そういう戦い方を実行できるようになった。この差が現在の両チームの順位や勝敗の差となって表れている。

阿部監督も優しすぎるのか、あまり選手に厳しいことを言っていないのではないか。去年の優勝で得られたものが、今季のチームには何も感じられない。チームが強くなるためには、やはりそれ相応の厳しさが必要だということでもある。