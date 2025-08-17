◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 最終日（2025年8月17日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

13位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が1イーグル、2バーディー、ボギーなしの68で回り、通算10アンダーで5位に入った。

プロ2年目の20歳は「風が吹いたので耐えながらだったけど、いいゴルフはできたかな」とほほ笑んだ。

4打差を追いかけてスタート。逆転優勝に向けて序盤からピンを果敢に攻めた。見せ場は2番パー5。残り99ヤードの第3打を54度のウエッジで放つと、ボールはピンの真横に落ちて1メートルほど転がり、バックスピンで戻ってカップに収まった。

「いい感じで飛んでくれて、そこからいい流れに乗っていけた。入ってくれてもおかしくないくらい、いい球だった」。鮮やかなショットインイーグルで勢い付くと4番、7番でバーディーを重ねて優勝戦線に浮上した。

しかし後半はチャンスでパットが決まらずパープレーに終わり「6つ伸ばしたいと思って前半は行けそうだったけど、悔しいバックナインになった」と残念そうに振り返った。

勝利には届かなかったものの明治安田レディースから4試合連続トップ10入りを果たした。開幕から4試合連続トップ10に入った後、調子を落とした時期もあったが、今季のトップ10入り回数はランク1位の11回となった。

「ピン筋に行くショットが増えてきた。距離感、パット（の課題）がよく分かったのでいい経験になった」。待望の初優勝をしっかり視界に捉えている。